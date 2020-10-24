بعد نزهة كروية أمام الوداد..الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

بلغ الاهلي المصري المباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعدما جدد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي 3-1 في اياب نصف النهائي، في قمة مباريات اليوم الجمعة.

نُقلت مباراة “الاهلي والوداد” على قناة بي إن سبورتس 7، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما نُقلت على قناة “أون تايم سبورت” على البث الأرضي المصري، على ملعب القاهرة الدولي، بإدارة من الحكم الجنوب أفريقي “فيكتور جوميز”.

وسعى “الاهلي” اليوم إلى تأكيد تفوقه على الوداد من أجل العبور إلى المباراة النهائية، لتحقيق حلم “التاسعة” الذي يطارده منذ 2013.

وحقق الاهلي الفوز في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب “محمد الخامس” بمدينة الدار البيضاء بثنائية نظيفة، سجلها كل من “محمد مجدي أفشة وعلي معلول”.

وضع مروان محسن الأهلي في المقدمة فى الدقيقة الرابعة بعد انفراده بالحارس بفضل تمريرة طولية ضربت مصيدة التسلل مررها “عمرو السولية”، والحكم قرر احتساب الهدف بعد التأكد من عدم تسلل مروان محسن لحظة خروج الكرة من قدم السولية.

واعترض الجهاز الفني للوداد المغربي على احتساب الهدف خاصة وأن الحكم المساعد رفع الراية مبكرا، كما أن الحكم أطلق صافرته قبل أن يسجل محسن الهدف.

وكاد الأهلي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 11 عندما انطلق بالكرة من الناحية اليسرى ودخل منطقة جزاء الوداد وسدد كرة قوية تصدى لها أحمد التكناوتي حارس مرمى الوداد.

وفى الدقيقة 26 أضاف حسين الشحات الهدف الثاني للاهلي من هجمة مرتدة قادها أليو ديانج، أنهاها الشحات بانطلاقة ثم مراوغتين متتاليتين داخل منطقة الجزاء، عذب فيها لاعب وسط الوداد العائد للتغطية “يحيى عطية الله” يمينًا ويسارًا قبل أن يصوب في المرمى بشكل مثالي.

بعد الهدف حرص لاعبو الأهلي على تهدئة اللعب ونقل الكرة من قدم لقدم مع الاعتماد على شن الهجمات وقتما تتاح الفرصة، في المقابل حاول الوداد السيطرة على مجريات اللقاء بحثا عن تسجيل الأهداف ولكن اللعب انحصر في وسط الملعب.

وفي الدقيقة 34 سدد محمد مجدي قفشة كرة قوية من خارج منطقة جزاء الوداد من ركلة حرة لكن الحارس أحمد التكناوتي تصدى لها ببراعة.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف الوداد من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل الأهداف في الوقت نفسه اعتمد الأهلي على تهدئة اللعب وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

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وفي الدقيقة 48 سدد وليد الكرتي لاعب الوداد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها علت العارضة.

وفي الدقيقة 59 سجل الأهلي الهدف الثالث عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء الوداد ارتقى إليها ياسر إبراهيم وقابلها بضربة رأس قوية لتلمس يد الحارس أحمد التكناوتي وتعانق الشباك.

بعد الهدف مباشرة أجرى الأهلي تبديلين بإشراك الحارس علي لطفي بدلا من محمد الشناوي، ومحمود كهربا بدلا من مروان محسن.

رقم قياسي جديد للاهلي

ورفع الأهلي رصيد أهدافه في البطولة إلى 34 هدفا، ليحقق الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة بالبطولة، حيث تخطى رقم إنييمبا النيجيري الذي سجل 31 هدفا في البطولة عام 2003.

وبإمكان الأهلي أن يعزز الرقم القياسي في حال تسجيله أهدافا في المباراة النهائية، التي ستقام في مصر.

وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة سجل للوداد هدف حفظ ماء الوجه من خلال اللاعب “زهير المترجي” بتصويبة صاروخية بالقدم اليمنى من مسافة 25 ياردة، سكنت الزاوية اليسرى للحارس علي لطفي الذي لم يحرك عليها ساكنًا.

وفي الدقيقة 88 كاد كهربا أن يسجل الهدف الرابع عندما استلم كرة طولية داخل منطقة جزاء الوداد وسدد كرة أرضية قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

ومر الوقت المتبقي من اللقاء بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز الأهلي (3-1) وبمجموع المبارتين (5-1)، وتأهله للمباراة النهائية.

ويلتقي الاهلي في النهائي المقرر في 6 نوفمبر المقبل في القاهرة مع المتأهل من نصف النهائي الاخر بين الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي علما بان الاول تقدم ذهابا بهدف نظيف في الدار البيضاء.

وكانت مباراة الاياب مقررة في القاهرة السبت لكنها تأجلت الى الاول من نوفمبر بسبب اصابة اكثر من لاعب في صفوف الرجاء بفيروس كورونا المستجد.

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