آرتيتا يتعرض لهجوم شرس من وكيل أعمال أوزيل

وجه وكيل أعمال الألماني مسعود أوزيل اللاعب الدولي السابق ولاعب فريق أرسنال الإنجليزي، انتقادات حادة للإسباني ميكيل آرتيتا المدير الفني للفريق اللندني، اليوم الجمعة، موضحًا أن موكله يستحق أن يتلقى تفسيرًا حول استبعاده من قائمة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وترجع آخر مباراة خاضها أوزيل / 32 عامًا/ والذي انضم إلى أرسنال عام 2013 وتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، إلى مارس الماضي.

وقال إيركوت سوجوت وكيل أعمال أوزيل في تصريحات لقناة “إي إس بي إن”: “جماهير أرسنال تستحق أن تعرف الأسباب بصدق، وليس ما يقوله أرتيتا بأنه لم ينجح في إخراج أفضل ما لدى أوزيل، أنت لم تفعل ذلك، أنت فشلت في أن تكون عادلًا وصادقًا وأن تعامل شخصًا بأحترام وهو لديه عقد وولاء طوال الوقت”.

وأضاف: “كل شخص خارج النادي يعلم جيدًا أنه لم يتم معاملته بإنصاف، لم يعطوه الفرص لإظهار إمكانياته هذا الموسم، إذا كان لازال متعاقدًا مع النادي، فاللاعب لابد أن يكون لديه إمكانية البقاء والمحاربة على مكانه في الفريق، لكن أوزيل لم يحصل على تلك الفرصة”.

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وكان أرتيتا قد ذكر خلال الأسبوع الجاري أن قراره بشأن اللاعب الألماني كان قرارًا كرويًا بحتًا، وأنه في فشل في إخراج أفضل ما لدى أوزيل مع الفريق وذلك منذ أن تولى المسؤولية في ديسمبر من العام الماضي.

وينتهي عقد أوزيل مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري، وقال سوجوت إن اللاعب الألماني يستحق فرصة لإثبات نفسه.

وواصل: “الجميع قال أنه يتدرب بشكل جيد، بير (بير ميرتيساكر مدرب بأكاديمية النادي) قال ذلك علانية، لقد تحدثت مع خمس زملاء له على الأقل في الفريق وقالو لي أنه يتدرب بشكل رائع، لقد قالو أنه واحد من أفضل اللاعبين، وهم غير متفهمين لخروجه من القائمة”.

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