أخبار ليفربول | كلوب يحدد بديل فان دايك من الدوري الألماني

يسعى مدرب ليفربول يورجن كلوب إلى إحضار مدافع شالكه الدولي التركي “أوزان كاباك” مقابل 27 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة كبديل للمصاب فيرجيل فان دايك.

واضطر ليفربول إلى جعل قلب الدفاع أولوية في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير 2021 بعد أن إصابة الهولندي بتمزق في الرباط الصليبي خلال ديربي ميرسيسايد بعد إحتكاك قوي مع حارس إيفرتون بيكفورد.

ومن المتوقع أن تؤدي الإصابة إلى إبعاد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا معظم فترات الموسم، مما يعني أن أبطال الدوري الممتاز في الموسم الماضي مضطرين للبحث عن بدائل.

وقدم البرازيلي فابينيو أداءً رائعًا في قلب الدفاع في فوز ليفربول 1-0 على أياكس أمستردام الهولندي بدوري أبطال أوروبا.

ولكن من المتوقع أن يكون النادي مشغولاً في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع طرح العديد من الأسماء في قائمة المرشحين من بينهم “اوزان كاباك” أحد نجوم الدوري الألماني.

وذكرت صحيفة “الديلي ستار البريطانية ” أن مدرب ليفربول يورجن كلوب يهدف إلى التوقيع مع مدافع شالكه الألماني لكن سيتعين عليهم التنافس مع ميلان الإيطالي المهتم كذلك بالدولي التركي البالغة قيمته 30 مليون يورو [27.1 مليون جنيه إسترليني].

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وانضم كاباك إلى شالكه الموسم الماضي فقط في صفقة بقيمة 15 مليون يورو قادماً من شتوتجارت، وشارك في 28 مباراة وأحرز خلالها ثلاثة أهداف.

وشهدت هذه الفترة خوض اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا أربع مباريات دولية مع منتخب تركيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

أسطورة وست هام ينصح ليفربول بعدم التعاقد مع مدافع جديد

ويرى أسطورة وست هام السابق “كارلتون كول” أن البرازيلي فابينيو، الذي انضم إلى النادي من موناكو في 2018، هو بالفعل البديل المثالي للهولندي فان ديك في قلب الدفاع وأن لا حاجة للتعاقد مع بديل.

وقال كارلتون بهذا الخصوص : “إنها ضربة كبيرة لليفربول لكنني أعتقد أن لديهم بديل ممتاز جدا لفان دايك. ”

وأضاف : “لقد شاهدت فابينيو يلعب مباراة رائعة ضد تشيلسي وكان رائعًا في هذا المركز. بالنسبة لي، كان رجل المباراة من حيث الطريقة التي سيطر بها على “تيموفيرنر”. لقد كان جيدًا حقًا في ذلك اليوم “.