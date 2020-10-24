التهاني تنهال على أسطورة البرازيل “بيليه” بمناسبة عيد ميلاده الـ 80

هنأ قادة الرياضة العالمية، أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية بيليه بمناسبة عيد ميلاده ال.80

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): ” الملك ترك إرثا لا يضاهى”، فيما قال رئيس (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو: “لقد أخذ كرة القدم إلى مستوى آخر”.

وأضاف: “لم يقتصر الأمر فقط على تمثيل اللعبة، لكنه لعب بأسلوب فريد لم يشاهده أحد من قبل”.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إن بيليه بطل أوليمبي لأنه كان يتسم بكل الأخلاقيات والقيم الأولمبية طوال مسيرته، وذلك رغم أن النجم البرازيلي لم يشارك أبدًا في الألعاب الأولمبية والتي لم يكن متاحًا للمحترفين المشاركة بها.

وتوج بيليه بلقب كأس العالم أعوام 1958 و1962 و1970، وهو ما جعله اللاعب الوحيد الذي توج بها ثلاث مرات، كما أن الكثيرون يعتبرونه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.

Advertisements

وكتب الاتحاد البرازيلي للعبة عبر موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي: “مملكة كرة القدم تحتفل بعيد ميلاد سيدها الثمانين، عيد ميلاد سعيد للنجم الذي أسعدنا جميعًا حينما كانت الكرة في قدمه”.

وبدأت الأحتفالات في البرازيل في 20 من فبراير الماضي، حينما تم الكشف عن تمثال لبيليه في ملعب “ماراكانا”، لكن النجم السابق للكرة البرازيلية لم يحضر الحفل بسبب مشاكل صحية واحتياطات من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد.19.

وقال بيبتو فورنوس المستشار الشخصي لبيليه إنه سيحتفل بعيد ميلاده في منزله مع عائلته.

أقرأ ايضًا