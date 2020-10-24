يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف الاهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا، في قمة مباريات اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020 في إياب الدور نصف النهائي.

نُقلت مباراة “الاهلي والوداد” على قناة بي إن سبورتس 7، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما نُقلت على قناة “أون تايم سبورت” على البث الأرضي المصري، على ملعب القاهرة الدولي، بإدارة من الحكم الجنوب أفريقي “فيكتور جوميز”.

بلغ الاهلي المصري المباراة النهائية من مسابقة دوري ابطال افريقيا بعدما جدد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي 3-1 في اياب نصف النهائي.

وسعى “الاهلي” اليوم إلى تأكيد تفوقه على الوداد من أجل العبور إلى المباراة النهائية، لتحقيق حلم “التاسعة” الذي يطارده منذ 2013.

وحقق الاهلي الفوز في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب “محمد الخامس” بمدينة الدار البيضاء بثنائية نظيفة، سجلها كل من “محمد مجدي أفشة وعلي معلول”.

وسجل مروان محسن الهدف الاول فى الدقيقة (4) وحسين الشحات د(26) وياسر ابراهيم د(59) اهداف الاهلي، وزهير المترجي (82) هدف الوداد.

ويلتقي الاهلي في النهائي المقرر في 6 نوفمبر المقبل في القاهرة مع المتأهل من نصف النهائي الاخر بين الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي علما بان الاول تقدم ذهابا بهدف نظيف في الدار البيضاء.

Advertisements

وكانت مباراة الاياب مقررة في القاهرة السبت لكنها تأجلت الى الاول من نوفمبر بسبب اصابة اكثر من لاعب في صفوف الرجاء بفيروس كورونا المستجد.

إليكم فيديو أهداف الاهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا

هدف تقدم الاهلي “مروان محسن”

هدف الاهلي الثاني “حسين الشحات”

هدف الاهلي الثالث “ياسر ابراهيم” 3-0

هدف الوداد الاول “زهير المترجي” 1-3

اضغط هنا للوصول الى صفحة فيديو أهداف الاهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا

..