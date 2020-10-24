تشكيلة الوداد الأساسية لمواجهة الاهلي في دوري أبطال أفريقيا.. “عودة كومارا.. وكاسونجو يقود الهجوم”

اعلن المدرب الأرجنتيني “ميغيل غاموندي” تشكيلة الوداد الأساسية لمواجهة الاهلي المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة 23-10-2020، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحرس عرين الوداد الحارس أحمد رضا التكناوتي، فيما يعود شيخ كومارا لقيادة خط الدفاع بشكل أساسي بعدما لعب في المباراة السابقة كبديل.

ويلعب إبراهيم نجم الدين في وبجواره كومارا وعبداللطيف نوصير في الدفاع، ومعهم يحيى عيطة الله.

ودفع غاموندي باللاعب يحيى جبران ضمن تشكيلة الوداد الأساسية في مركزه الأصلي كلاعب ارتكاز، بعدما شارك أمام الأهلي في مركز المساك وتسبب في خطأ فادح نتج عنه هدف محمد مجدي “افشة” الأول في شباك فريقه.

كما يلعب بجوار يحيى جبران، في خانة الارتكاز أيمن الحسوني ضمن تشكيلة الوداد الأساسية، بينما يقود وسط الملعب الهجومي “وليد الكرتي” وبجواره إسماعيل الحداد في الجبهة اليسرى، أما بديع أووك فهو يلعب كجناح ايمن منذ بداية اللقاء، ويقود الكونغولي كازادي كاسونجو خط الهجوم.

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تشكيلة الوداد الأساسية أمام الاهلي:

حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي

خط الدفاع: إبراهيم نجم الدين، الشيخ إبراهيما كومارا، عبد اللطيف نوصير، يحيى عيطة الله.

خط الوسط: يحيى جبران، أيمن الحسوني، وليد الكرتي، بديع أووك، إسماعيل الحداد.

الهجوم: كازادي كاسونجو.