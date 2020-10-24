تشكيلة الاهلي الأساسية أمام الوداد في دوري أبطال أفريقيا.. “فتحي في الدفاع.. ومروان يقود الهجوم”

أعلن المدرب الجنوب أفريقي “بيتسو موسيماني“، تشكيلة الاهلي الأساسية لمواجهة الوداد، المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة 23-10-2020، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ودفع موسيماني بالحارس محمد الشناوي ضمن تشكيلة الاهلي الاساسية، ليواصل الحارس المتألق حماية عرين الشياطين الحمر، بعدما تألق في لقاء الذهاب.
ويشارك أحمد فتحي ضمن تشكيلة الاهلي الأساسية على حساب علي معلول الذي تعرض لإصابة عضلية بسيطة، حيث قرر موسيماني عدم المغامرة به امام الوداد وتجهيزه للمواجهات المقبلة.
فيما يلعب في مركز المساك أيمن أشرف وياسر إبراهيم، ودفع موسيماني بالثنائي آليو ديانج وعمرو السولية في خانة محور الارتكاز ضمن تشكيلة الاهلي الاساسية وفي مركز الجناح الأيمن يشارك حسين الشحات، وبجواره محمد مجدي أفشة كصانع ألعاب، وعلى اليسار جونيور أجايي.
فيما يشارك مروان محسن ضمن تشكيلة الاهلي الأساسية في خط الهجوم، على حساب السنغالي آليو بادجي الذي يجلس بديلا.
وجاء تشكيلة الاهلي الأساسية كالتالي:
محمد الشناوي في حراسة المرمى
خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وأحمد فتحي
خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج، حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي
الهجوم: مروان محسن.
ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومحمود كهربا ووليد سليمان ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدي فتحي وأليو بادجي.
وفاز الاهلي ذهابًا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، سجلهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول.
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