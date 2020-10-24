أسطورة مانشستر يونايتد ريان جيجز: كافاني أفضل من سواريز

يعتقد أسطورة مانشستر يونايتد السابق، رايان جيجز أن ناديه قد وقع مع المهاجم المناسب، متمثلًا في الأوروجوياني إدينسون كافاني.

وانتقل كافاني بشكل مجاني إلى مانشستر يونايتد الميركاتو الصيفي المنصرم، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في يوليو الماضي.

وسجل كافاني 200 هدفًا في 301 مباراة مع باريس سان جيرمان، لكن البعض تساءل عما إذا كان لديه ما يلزم للتألق في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية مسيرته.

وقد يسجل الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان أول ظهور له مع مانشستر يونايتد غدًا السبت، عندما يلتقي الشياطين الحمر بأسود العاصمة اللندنية تشيلسي على مسرح الأحلام، ملعب أولد ترافورد.

وتحدث المدير الفني لمنتخب ويلز، ريان جيجز بشكل كبير عن كافاني، وأكد أنه أدى بشكل أفضل مواطنه لويس سواريز في مواجهة أوروجواي مع التنانين عام 2018.

وقال جيجز: “واجهت كافاني في مباراتي الثانية كمدرب لويلز، كان أفضل من سواريز في الواقع. لقد كان رائعًا”.

وأضاف: “قد يكون كبيرًا بعض الشيء، لكنه يلعب في قلب الهجوم، وأعتقد أن الكثير من المشجعين كانوا ينادون بالتعاقد معه. إنه مهاجم مناسب يمكنه قيادة خط الهجوم”.

وتابع: “لدينا ماركوس [راشفورد]، و[أنتوني] مارسيال الذي يلعب نصف جناح ونصف مهاجم. والآن كافاني هو قلب الهجوم الهداف”.

وواصل: “أتمنى أن يفعل مثلما فعل برونو [فيرنانديز]، أن يجعل اللاعبين أفضل من حوله”.

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ولم يسجل المدير الفني لمانشستر يونايتد،، أولي جونار سولشاير اسم كافاني في قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة باريس سان جيرمان الأخيرة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، حيث لم يكن للمهاجم المخضرم أي دور في فوز الشياطين الحمر 2-1 على ملعب حديقة الأمراء.

وافتتح النجم البرتغالي برونو فرنانديز التسجيل لمانشستر يونايتد من ركلة جزاء بعد مرور 23 دقيقة، قبل أن يعدل أنتوني مارسيال النتيجة لصالح باريس سان جيرمان عن طريق هدف بالخطأ في مرماه بعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني.

ومع ذلك، نجح ماركوس راشفورد في تسجيل هدف الفوز لصالح مانشستر يونايتد، قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق فقط.

جدير بالذكر أنه كان من المنتظر انتقال كافاني إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المنصرم لخلافة مواطنه لويس سواريز المنتقل إلى أتلتيكو مدريد، غير أن النادي الكتالوني تكاسل عن تقديم عرض جاد له ولم يستغل فرصة انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وكان كافاني قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2013 قادمًا من صفوف فريق نابولي الإيطالي، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

حيث ساعد وجود كافاني مع باريس سان جيرمان في حسم لقب الدوري الفرنسي ست مرات في السبع سنوات الماضية.

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