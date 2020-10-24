الفيفا يحدد موعد إجراء قرعة تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أوروبا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن قرعة تصفيات كأس العالم 2022 الخاصة بمنطقة أوروبا ستجرى في زيورخ يوم 7 ديسمبر القادم.
وسيبدأ السحب في الساعة 5 مساءً بتوقيت وسط أوروبا وسيكون حدثًا افتراضيًا بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا، مع عدم حضور ممثلين عن الفرق الوطنية المختلفة.
وسيتم تقسيم الفرق الـ 55 إلى خمس مجموعات من ستة منتخبات وخمس مجموعات أخرى من خمسة منتخبات ويتأهل المتصدرين بالمجموعات العشرة تلقائيًا إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
وسيتبقى هناك ثلاثة أماكن أخرى متاحة للفرق الأوروبية. حيث سيشارك الوصيفون العشرة في المجموعات وأفضل اثنين من الفائزين بمجموعات دوري الأمم 2020-21 في المباريات الفاصلة لتحديد آخر ثلاثة ممثلين عن القارة العجوز في النهائيات.
وقال الفيفا إن المستويات سيحددها الترتيب العالمي لأي دولة اعتبارًا من 26 نوفمبر القادم. وسيكون هناك ستة أواني، خمسة تحتوي على 10 فرق وواحدة تحتوي على خمسة فرق.
وسيتم تخصيص أعلى 10 منتخبات في آخر تصنيف للفيفا للوعاء 1 وأعلى 10 فرق تالية للوعاء 2 وهكذا حتى يتم تخصيص آخر خمسة فرق متبقية في الوعاء 6.
وستقام التصفيات بين مارس ونوفمبر 2021. على أن تنطلق النهائيات في 21 نوفمبر 2022 وتنتهي في 18 ديسمبر من العام نفسه في دولة قطر لأول مرة في الوطن العربي والشرق الأوسط.
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