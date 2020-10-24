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الهلال يرسل شرطه الى الفيصلي والتعاون قبل الاستغناء عن أحمد أشرف

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن إدارة نادي الهلال السعودي تدرس جميع العروض المقدمة لضم أحمد أشرف، لاعب الفريق الأول، تمهيدًا لمغادرته بشكل رسمي بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو على رحيله، وذلك بشرط الحصول على ثلاثة ملايين ريال للموافقة على بيع عقده بصفة نهائية.

وذكرت صحيفة “ أن مصادر كشفت لها عن إعطاء الهلال الضوء الأخضر لأحمد أشرف للانتقال إلى أي فريق يرغب في الحصول على خدماته، بعد موافقة رازفان لوشيسكو مدرب الفريق.

وجاء قرار المدرب بالإستغناء عن خدمات اللاعب بعد التعاقد مع فواز الطريس، والأتفاق المبدئي مع الأرجنتيني لوسيانو فيتو لاعب سبورتينج لشبونة البرتغالي.

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وأشارت المصادر إلى أن الفيصلي يضغط من أجل ضم اللاعب، بالإضافة إلى التعاون والرائد، لكن يبقى الفيصلي هو الأقرب حتى الآن، في حال تقديم العرض الذي يريده الهلال لشراء العقد.

وكان أحمد أشرف انضم للهلال موسم 2018 / 2019، ويتبقى موسم واحد في عقده مع الفريق، وقد خاض تجربة الإعارة إلى الفيصلي الموسم الماضي، وشارك في 22 مباراة ليسجل هدفين ويصنع هدفًا واحدًا.

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