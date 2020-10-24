شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يؤجل فترة الاعداد للموسم الجديد في الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة تأجيل العودة إلى التدريبات الجماعية لأجل غير مسمى بعدما كان مقررا العودة اليوم السبت استعدادا لمباريات الموسم الجديد من بطولة الدورى الممتاز ، فيما طالب خالد عيد التعاقد مع 6 لاعبين جدد لدعم الفريق الموسم المقبل فى الدورى الممتاز حيث بدأ مسئولو الفريق فى اختيار بعض الأسماء لعرضها على الجهاز الفنى و الاختيار الأنسب لبدء التفاوض مع اللاعبين والأندية، وتسعى إدارة نادى غزل المحلة لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جيدة تساعد على بقاء الفريق في دورى الأضواء والشهرة وألا يقتصر الأمرعلى صعوده موسم فقط مثلما حدث في مراحل سابقة .

وشهد نادي غزل المحلة زيارة رشا السيد مساعد وزير الاستثمار بالإضافة لعدد من خبراء الاستثمار والإدارة الرياضية وذلك لتفقد منشأت النادى وعقد جلسة مع مجلس إدارة والجهاز الفني واللاعبين وذلك لتوضيح خطة عمل النادى خلال الفترة المقبلة والاجتماع مجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني وخبراء الاستثمار التأكيد على أن النادي سيشهد المرحلة المقبلة خطة تطوير شاملة علي كافة المستويات بالشكل الذي يليق بنادي غزل المحلة في الوقت الذي تحدث فيه خبراء الاستثمار مع لاعبي المحلة للتأكيد علي أن عقلية اللاعبين يجب أن تتغير بما يتواكب مع المرحلة المقبلة التى سيعيشها النادى.

كما شهد الاجتماع التأكيد علي أن الجهاز الفني للمحلة بقيادة خالد عيد لن يتم المساس بأى فرد به مع تلبية كافة طلبات خالد عيد المدير الفني للفريق بالشكل الذي يسمح بدخول غزل المحلة للمنافسة علي لقب الدوري الممتاز.

Advertisements

وحسب مصادر داخل وزارة قطاع الاعمال فمن المقرر أن يتم الانتهاء من تأسيس شركة غزل المحلة للاستثمار الرياضي خلال شهر ونصف الشهر على أن يتم طرحها في البورصة المصرية أمام الجمهور مع التأكيد علي عدم بيع النادي لأي مستثمر وذلك من أجل السماح لأكبر عدد من جماهير مدينة المحلة لشراء أكبر قدر من الأسهم بحيث تكون جماهير المحلة هي المالكة للنادى.

وحسب نفس المصدر بوزارة قطاع الأعمال فقد أعطي هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أوامره للمسئولين بشركة غزل المحلة بتوفير كافة المتطلبات المادية للجهاز الفنى لغزل المحلة وذلك لحين انتهاء إجراءات تأسيس الشركة التى سيتم طرحها باسم النادى فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.