شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالحكم: أبحث عن فرصة عمل خلال 7 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أحمد عبدالحكم، لاعب إنبي والمنصورة والمنتخب الأولمبي السابق، عن موقفه من رحلة علاجه طوال السبع سنوات الماضية بعد تعرضه لحادث سير.

وتعرض أحمد عبدالحكم لإصابات بالغة بكسور وحروق بعد حادث سير وغاب عن الملاعب نهائيًا خلال السبع سنوت الماضية.

وقال «عبدالحكم» في برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»، إنه يتعالج من 7 سنوات وهو يبحث الآن عن فرصة عمل من أجل توفير مصاريف معيشته.

وتابع: «هناك عدد من الشخصيات الرياضية تتواصل معي ولكن كلها محاولات وما زلت أبحث عن فرصة عمل حقيقية لاستطاعة توفير تكاليف معيشتي».