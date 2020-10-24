شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحطم رقماً قياسياً صمد في أفريقيا لمدة 17 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حطم النادي الأهلي رقماً قياسياً تاريخياً خلال تأهله إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية 2019-2020.

وتأهل الأهلي إلى النهائي القاري على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بعد الفوز عليه «ذهاباً إياباً»، بثنائية في الدار البيضاء وثلاثية في القاهرة.

ورفع الأهلي غلته من الأهداف خلال النسخة الجارية للرقم 34، محطماً الرقم القساسي المُسجل بإسم إنييمبا النيجيري كأكثر فريق سجل عدداً من الأهداف خلال نسخة واحدة من دوري الأبطال بـ 31 هدفاً.

ومنحت ثلاثية الأهلي في شباك الوداد بإياب نصف النهائي بالقاهرة الانفراد بالرقم القياسي والوصول لأكبر عدد من الأهداف المسحلة في نسخة واحدة بتاريخ دوري الأبطال.

وجاءت أهداف الأهلي الـ 34 في النسخة الجارية حتى الاّن، 13 هدفاً في اطلع برة بطل جنوب السودان، و6 في كانو سبورت الغيني الاستوائي، و3 أهداف في الهلال السوداني ومثلهم في بلاتنيوم الزيمبابوي وهدفاً في النجم الساحلي التونسي وثلاثية في مرمى صن داونز الجنوب أفريقي وخماسية في شباك الوداد المغربي.

وكان إنييمبا النيجيري قد تُوج بنسخة 2003 لدوري الأبطال على حساب الاسماعيلي، قبل أن يعود ليعانق اللقب في نسخة 2004 أيضاً في مواجهة النجم الساحلي التونسي بالدور النهائي.

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بقى أن نذكر أن النسخة الجارية من دوري الأبطال قد شهدت على أكبر فوز في تاريخ الأهلي على المستوى الأفريقي، والأكبر ككل خلال مشاركات أندية مصر قارياً بتسعة أهداف نظيفة في شباك اطلع برة الجنوب سوداني في إياب الدور التمهيدي.