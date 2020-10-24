شكرا لقرائتكم خالد عيد يؤجل موعد عودة المحلة للتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة العودة الى التدريبات الجماعية لاجل غير مسمى بعدما كان العودة اليوم السبت أستعدادا لمباريات الموسم الجديد من بطولة الدورى الممتاز ، فيما طالب خالد عيد التعاقد مع 6 لاعبين جدد لدعم الفريق الموسم المقبل فى الدورى الممتاز.

وبدأ مسئولو الفريق فى اختيار بعض الأسماء لعرضها على الجهاز الفنى و الاختيار الأنسب لبدء التفاوض مع اللاعبين والأندية، وتسعى إدارة نادى غزل المحلة لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جيدة تساعد على بقاء الفريق في دورى الأضواء والشهرة وألا يقتصر الأمرعلى صعوده موسم فقط مثلما حدث في مراحل سابقة .

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وشهد نادي غزل المحلة زيارة رشا السيد مساعد وزير الاستثمار بالإضافة لعدد من خبراء الاستثمار والإدارة الرياضية وذلك لتفقد منشأت النادى وعقد جلسة مع مجلس إدارة والجهاز الفني واللاعبين وذلك لتوضيح خطة عمل النادى خلال الفترة المقبلة والاجتماع مجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني وخبراء الاستثمار التأكيد على أن النادي سيشهد المرحلة المقبلة خطة تطوير شاملة علي كافة المستويات بالشكل الذي يليق بنادي غزل المحلة في الوقت الذي تحدث فيه خبراء الاستثمار مع لاعبي المحلة للتأكيد علي أن عقلية اللاعبين يجب أن تتغير بما يتواكب مع المرحلة المقبلة التى سيعيشها النادى.

كما شهد الاجتماع التأكيد علي أن الجهاز الفني للمحلة بقيادة خالد عيد لن يتم المساس بأى فرد به مع تلبية كافة طلبات خالد عيد المدير الفني للفريق بالشكل الذي يسمح بدخول غزل المحلة للمنافسة علي لقب الدوري الممتاز.

وحسب مصادر داخل وزارة قطاع الاعمال فمن المقرر أن يتم الانتهاء من تأسيس شركة غزل المحلة للاستثمار الرياضي خلال شهر ونصف الشهر على أن يتم طرحها في البورصة المصرية أمام الجمهور مع التأكيد علي عدم بيع النادي لأي مستثمر وذلك من أجل السماح لأكبر عدد من جماهير مدينة المحلة لشراء أكبر قدر من الأسهم بحيث تكون جماهير المحلة هي المالكة للنادى.

وحسب نفس المصدر بوزارة قطاع الأعمال فقد أعطي هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أوامره للمسئولين بشركة غزل المحلة بتوفير كافة المتطلبات المادية للجهاز الفنى لغزل المحلة وذلك لحين انتهاء إجراءات تأسيس الشركة التى سيتم طرحها باسم النادى فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.