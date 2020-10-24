شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن جاهزية رامى ربيعة لمواجهة طلائع الجيش بالجولة الأخيرة من الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبي للأهلي بأن رامي ربيعة مدافع الفريق سيكون جاهزاً لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الختامية لبطولة الدوري العام والمقرر اقامتها أواخر شهر أكتوبر الجاري، ورفض الجهاز الفني المجازفة برامي ربيعة في مواجهتي الوداد المغربي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا، ووضع الجهاز الطبي بالأهلي برنامجا خاصا لرامي ربيعة لتجهيزه، ويعاني ربيعة من تمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام طنطا في الدوري العام.

من ناحية أخرى ، ينضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب المنتقل في الموسم الجديد للأهلي لناديه الجديد، بعد نهاية مواجهة ذئاب الجبل وبيراميدز في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري العام المقرر اقامتها نهاية شهر أكتوبر الجاري، وانتقل طاهر محمد طاهر للأهلي لمدة 5 سنوات بداية من الموسم المقبل مقابل 20 مليون جنيه بالإضافة لإمكانية إعارة 3 لاعبين لذئاب الجبل بعد نهاية الموسم.

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وكشف طاهر محمد طاهر صانع كواليس مفاوضات القلعة الحمراء معه خلال فترة توقف النشاط الرياضى قبل الحصول على توقيعه، وقال طاهر: "المفاوضات مع الأهلى امتدت لسنوات بسبب تفكيري الشخصى، كنت أقدم أداء جيد وكنت أتمنى العودة إلى الاحتراف من جديد، وكان هدفى السير على خطى محمد صلاح وأبدأ فى نادى صغير ثم أستكمل مسيرتى، ولكن بعد الاصابة مع المنتخب الأوليمبى وابتعادى عن الملعب قررت التفكير بعقلانية أكثر"

أضاف: الأمر جاء بالصدفة، خلال تدريبى من المنزل مع المقاولون تحدث معى أمير توفيق ورحبت جداً بالأمر، وكان هذه المفاوضات للمرة الثالثة مع الأهلي، ولكنى فى الفترات السابقة لم أكن أفكر فى اللعب داخل مصر، من صغرى أهلاوى وكذلك أسرتى.