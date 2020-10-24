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نجم المنتخب الاولمبي السابق: أبحث عن فرصة عمل خلال 7 سنوات

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تحدث أحمد عبدالحكم، لاعب إنبي والمنصورة والمنتخب الأولمبي السابق، عن رحلة علاجه طوال السبع سنوات الماضية بعد تعرضه لحادث سير.

وتعرض أحمد عبدالحكم لإصابات بالغة بكسور وحروق بعد حادث سير

وغاب عن الملاعب نهائيًا خلال السبع سنوت الماضية.

وقال "عبدالحكم" في برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"،

إنه يخضع للعلاج منذ 7 سنوات وهو يبحث الآن عن فرصة عمل من أجل توفير مصاريف معيشته.

وتابع: "هناك عدد من الشخصيات تتواصل معي ولكن كلها محاولات وما زلت أبحث عن فرصة عمل حقيقية لاستطاعة توفير تكاليف معيشتي".
 

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