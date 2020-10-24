نجم المنتخب الاولمبي السابق: أبحث عن فرصة عمل خلال 7 سنوات

تحدث أحمد عبدالحكم، لاعب إنبي والمنصورة والمنتخب الأولمبي السابق، عن رحلة علاجه طوال السبع سنوات الماضية بعد تعرضه لحادث سير.
وتعرض أحمد عبدالحكم لإصابات بالغة بكسور وحروق بعد حادث سيروغاب عن الملاعب نهائيًا خلال السبع سنوت الماضية.
وقال "عبدالحكم" في برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"،إنه يخضع للعلاج منذ 7 سنوات وهو يبحث الآن عن فرصة عمل من أجل توفير مصاريف معيشته.
وتابع: "هناك عدد من الشخصيات الرياضية تتواصل معي ولكن كلها محاولات وما زلت أبحث عن فرصة عمل حقيقية لاستطاعة توفير تكاليف معيشتي".
كانت هذه تفاصيل خبر نجم المنتخب الاولمبي السابق: أبحث عن فرصة عمل خلال 7 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.