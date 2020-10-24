مرتضي منصور: أنا كلمتي واحدة ولا أعاني من شيزوفرينيا

علق مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك علي قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباراة الفريق الابيض أمام الرجاء المغربي في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

وقال مرتضي في تصريحات تليفزيونية لقناة "الزمالك" : " لم اتعرض للهجوم الآن، هل يوجد في بيان الاتحاد الإفريقي أي كلمة بأن تأجيل المباراة جاء بناء

على موافقة الزمالك؟".

وأضاف: " أنا كلمتي واحدة ولا أعاني من الشيزوفرنيا، مثلما عاتبت الخطيب على عدم الموافقة لتأجيل مباراة الأهلي والمصري بسبب معاناة لاعبي المصري من كورونا، كان يجب أن أوافق على تأجيل لقاء الرجاء".