الصحافة المغربية : الأهلي بالألغام يزيد الوداد الهم

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تخطى عقبة الوداد المغربي بنصف نهائي دوري الأبطال.

فاز الأهلي على الوداد بالمغرب بنتيجة ٢-٠، وبمباراة العودة فاز عليه أيضًا بنتيجة ٣-١، لتنتهي المباراتين بمجموع ٥-١ للمارد الأحمر، ويتأهل الأهلي

إلى نهائي دوري الأبطال، للمرة الثالثة عشر في تاريخه الكروي.كتبت الصحف المغربية عن تأهل الأهلي بعد اقصاء الوداد، التالي: صحيفة المنتخب عنونت بـ"الأهلي بالألغام يزيد الوداد الهم والآلام".بينما عنون موقع هسبريس:" الوداد البيضاوي يودّع دوري "أبطال إفريقيا" بثلاثية أمام الأهلي".

في حين كتب موقع بطولة :" الوداد ينهزم أمام الأهلي بـ(3-1) إيابا ويودع مسابقة دوري الأبطال من بوابة نصف النهائي".

فيما كتب موقع سبور "الوداد مرمدات سمعة الكرة المغربية في القاهرة.. فضيحة كروية كبيرة للأحمر بالإقصاء من عصبة الأبطال الإفريقية بخماسية أهلاوية".

