شكرا لقرائتكم خبر عن غريب: تجربة البرازيل احتكاك قوي قبل الأولمبياد.. والجبلاية مش هتدفع مليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن المنتخب تعود على خوض مباريات قوية في فترات الإعداد وحدث ذلك من قبل اثناء الاستعداد لمباريات بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لاولمبياد طوكيو.

وقال غريب في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى عبر قناة الزمالك :«سنواجه منتخب البرازيل وديا في الفترة المقبلة وجميع لاعبيه نجوم وستكون المباراة بمثابة احتكاك قوي للاعبي المنتخب استعدادا للاولمبياد».

وأضاف أن اتحاد الكرة لا يتحمل نفقات معسكر المنتخب المقبل في السعودية والذي يتخلله خوض ودية البرازيل .

وأوضح المدير الفني أنه ضم نفس المجموعة التي تأهلت للأولمبياد بالإضافة إلى اللاعبين المصابين في فترة البطولة الأفريقية يالإضافة إلى العناصر التي برزت في الفترة الماضية.

وشدد على أن الجهاز الفني للمنتخب حرص على متابعة اللاعبين باستمرار في الدوري وبناء عليه تم ضم وجوه جديدة للمعسكر الحالي مضيفا أن قائمة المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية تضم ١٨لاعبا بخلاف ثلاثة لاعبين في المدرجات تحسبا لإصابة أي لاعب.

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