شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: وجدت الزمالك «مركز شباب» بعد غيابي 3 أيام ‏وعزلت مدير النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي الأبيص حدثت به العديد من الأزمات خلال غيابه الأيام الثلاثة الماضية.

وأضاف خلال تصريحات عبر قناة الزمالك أنه عاد للقاهرة اليوم بعد غياب ثلاثة أيام ووجد الزمالك مثل مراكز الشباب موضحا أنه قام بعزل مدير الأمن وشطب عضوين من النادي.

وأنهى تصريحاته مشيراً إلى هناك من يحارب مرتضى منصور لأن مرتضى منصور هو العمود الفقري للنادي وأخشى على المكان من الانهيار.