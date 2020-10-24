شكرا لقرائتكم ماهر همام: موسيماني أعاد الثقة للأهلي وكنت أخشى اللعب أمام علي خليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ماهر همام رئيس قطاع الناشئين بنادي الإنتاج الحربي أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أعاد الثقة للاعبين في أنفسهم وتوج هذا الأمر بالأداء الراقي الذي نشاهده حالياً من المارد الأحمر في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

وقال ماهر همام خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير إن الأهلي أصبح يمتلك خط وسط عالمي يقود الفريق لتحقيق انتصارات متتالية خلال الفترة الماضية وهو ما سيعود بالنفع على تتويج القلعة الحمراء ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال بعد الوصول الى المباراة النهائية.

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أضاف ماهر همام أن الأهلي حاليا استطاع أن يكون فريق متكامل بما يمتلكه من عناصر لديها استعداد قوي لتمثيل النادي في كافة البطولات.

تابع ماهر همام أنه كان يخشى مواجهة علي خليل هداف الزمالك التاريخي في المباريات لما يمتلكه من مقومات فنية وبدنية عالية كان يصعب معها التعامل في المباريات الا أنه كان يجيد اللعب أمام مسعد نور، مشدداً على أن محمود الخطيب أفضل هداف سجل أهداف متنوعة في تاريخ الكرة المصرية وأن رمضان السيد عانى من آفة الإصابة بالعضلة الخلفية، بينما لا يرى أنه تعرض للظلم لأنه لعب مع جيل تاريخي وكان يعشق اللعب خلف صفوت عبد الحليم ومختار مختار وبجوار حسن حمدي في الأهلي وإبراهيم يوسف في منتخب مصر، وأمام إكرامي الذي يراه الموهبة الأفضل التي كان يطمأن باللعب معه.