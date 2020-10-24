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جدة - عمرو شويل الموعد الجديد لمباراة الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا
الموعد الجديد لمباراة الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا حيث يستضيف نادي الزمالك ، فريق الرجاء المغربي في الساعة الثامنة مساء يوم 1 نوفمبر من القادم في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا ، في اللقاء المقرر إقامته بإستاد القاهرة ، بعد إنتهاء مباراة الذهاب بفوز الزمالك 1 / 0 وذلك بعد تأجيل اللقاء بسبب إصابات كورونا الكثيرة فى صفوف الرجاء.
الموعد الجديد لمباراة الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا
الموعد الجديد لمباراة الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا والتي ستُقام بدون حضور الجماهير، وسط الالتزام بالقواعد الصحية والإجراءات الوقائية الصارمة؛ لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
الموعد الجديد لمباراة الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا
الموعد الجديد لمباراة الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا حيث تذيع قناة بي إن سبورت اللقاء.
الموعد الجديد لمباراة الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا
الموعد الجديد لمباراة الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق أحلام جماهيره بمواصلة المنافسة للوصول إلى النهائى الإفريقى وتحقيق دورى أبطال إفريقيا للمرة السادسة فى تاريخ القلعة البيضاء، خاصة أن الفريق لم يتوج باللقب منذ عام 2002، عندما فاز به للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء المغربى .
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