شكرا لقرائتكم لاعب حرس الحدود يجرى جراحى الصليبي للمرة الثاية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى محمد سليم لاعب فريق حرس الحدود جراحة الرباط الصليبى للمرة الثانية اليوم السبت تحت أشراف الجهاز الطبي للفريق بأحد المراكز الطبية و ذلك عقب شكوى اللاعب من بعض الألم وظهور قطع فى الرباط الصليبى، وأصبح فريق حرس الحرس الضلع الثالث لمثلث الفرق الهابطة بشكل رسمى لدورى القسم الثانى بجانب طنطا ونادى مصر عقب تذيل ترتيب بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم .

من جانب أخر، أجرى مسئولو أندية القسم الثالث اتصالات بأعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من أجل الاستفسار عن الموقف النهائى من نظام الصعود لدورى القسم الثانى، بعد انتهاء المسابقة أمس 20 أكتوبر.

وكان اتحاد الكرة قد حدد إقامة دورة ترقى لدورى القسم الثالث والتى تضم 12 مجموعة يتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات بعد ذلك من 4 فرق أوائل المجموعات الـ12 بحيث يصعد ثلاث فرق مباشرة للقسم الثانى، وهو النظام المحدد من بداية الموسم الجارى وتم إرسال خطابات رسمية للأندية بذلك.

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وكشف مسئولو أندية القسم الثالث أنهم تلقو تأكيدات من مسئول باتحاد الكرة أكد لهم صعود الـ12 نادى إلى دوري القسم الثاني و إلغاء دوري الترقي ، وطالبوه خلال الساعات الأخيرة بإصدار قرار رسمي بذلك من أجل التجهيز سواء للموسم الجديد في حالة تطبيق قرار صعود الـ12 فريق ، و أيضا في حالة إقامة دوري ترقي من أجل التحضير و استمرار تدريبات الفرق وعدم منحهم راحة.

فى سياق مغاير أسفرت مسابقات القسم الثانى عن هبوط خمسة فرق من كل مجموعة، ففى المجموعة الأولي هبطت أندية "سوهاج -الاعلاميين -الفيوم -ديروط -طهطا"، وفي المجموعة الثانية تأكد هبوط "النجوم -المريخ -كوكا كولا -الترسانة - الزرقا"، وفي المجموعة الثالثة تأكد هبوط أندية "الحمام -الاوليمبي -بلدية المحلة -مالية كفر الزيات -بيلا".

وتمسكت اللجنة الخماسية بالنظام الذي تم وضعه بداية الموسم لأن أى تغيير فيه سيفتح عليهم أبوابا كثيرة خاصة وأن الغاء الهبوط في القسم الثاني سيجعل الأندية الهابطة في باقي الأقسام بالمطالبة بإلغاء الهبوط خاصة أندية الدوري الممتاز.