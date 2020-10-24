شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يناقش خطة الموسم الجديد قبل اعتمادها رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد إسماعيل الشافعى رئيس اتحاد التنس ونائبه وليد سامى، جلسة بعد غد الاثنين، مع ضياء نجيب المدير الفني للاتحاد لعرض الخطة الفنية وملامح النشاط الرياضى للموسم الجديد وتحديد موعد انطلاقه وانتهائه، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات التى تخص لعبة التنس قبل عرضها علي اجتماع محلس الإدارة المقرر انعقاده فى الأسبوع المقبل، من أجل اعتمادها بشكل رسمى.

وقام الاتحاد المصرى للتنس، بإجراء قرعة دوري لمراحل الناشئين والناشئات 14 عاما والرجال والسيدات، وذلك بعد إلغاء باقي المراحل العمرية نظرا لحرص الاتحاد على التقليل من الاحتكاك بين اللاعبين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ما تسبب في ضيق الوقت لإقامة باقي المراحل.

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وصرح وليد سامي نائب رئيس اتحاد التنس، بأن دوري مراحل الناشئين والناشئات 14 عاما والرجال والسيدات سيبدأ فى 30 أكتوبر الحالي وتستمر حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن الاتحاد حريص على اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية خوفاً على صحة اللاعبين واللاعبات .

وجاء نتائج القرعة كالتالي ..