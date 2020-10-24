قمصان: الأهلى يلعب مبارياته المقبلة بالبدلاء.. وخروج الشناوى أمام الوداد متفق عليه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامي قصمان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي يقوده الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن أسباب استبعاد صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق وعدم حصوله على أي فرص للمشاركة قائلا "صالح جمعة سيحصل على فرصة في الفترة المقبلة فموسيماني يرغب في منح كافة البدلاء فرصة في الفترة المقبلة والمباراة المقبلة أمام طلائع الجيش في نهاية الدوري ستشهد مشاركة عدد من البدلاء من أجل تجهيزهم".
وأوضح سامى قمصان خلال تصريحات تلفزيونية عن تبديل محمد الشناوي ومشاركة علي لطفى، قائلا: "لاعبو الأهلي ملتزمون ويتحملون المسئولية ونركز في الوقت المقبل على لقاء النهائي ومحمد الشناوي سليم وموسيماني تحدث معه بين الشوطين وأبلغه أنه سيقوم بتبديل والدفع بعلي لطفي من أجل منح الأخير الثقة".
صعد فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي فى لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد وأقترب الاهلي كثيراً من إستعادة الأميرة الافريقية بعدما فاز على بطل المغرب بخمسة أهداف في مباراتي الذهاب والعودة.
سجل ثلاثية الأهلي ، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.
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