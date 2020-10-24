شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: المنتخب الأول أهم من المنتخب الأوليمبي والأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن الأولوية للمنتخب الأول في ضم أي لاعب من المنتخب الأولمبي وأضاف أنه إذا احتاج حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول مصطفى محمد أو أي لاعب من المنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة سيحصل عليه لأن المنتخب الأول مقبل على مباراتين مهمتين أمام توجو.

وأضاف غريب في تصريحات لطارق يحيى عبر برنامج زملكاوي :" سيتم ضم محمد صبحي ومحمد عبد السلام من الزمالك في معسكر المنتخب الأولمبي المقبل لاقتناع الجهاز الفني بإمكانيات الثنائي".

واوضح المدير الفني أنه يعقد جلسات مستمرة مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول للتنسيق باستمرار بشأن اختيارات اللاعبين". الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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