شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: أتمنى صعود الزمالك للنهائي من أجل حدث تاريخي في ‏أفريقيا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه يتمنى صعود الزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الجارية.

ويلتقي الزمالك بالرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال في الأول من نوفمبر المقبل بالقاهرة، بعدما حسم الفريق الأبيض مباراة الذهاب بالدار البيضاء بهدف.

وأكمل عبدالحفيظ في تصريحات عبر «إم بي سي مصر» :«أتمنى تأهل الزمالك على حساب الرجاء كي يكون نهائي مصري خالص بملعب القاهرة وحدث تاريخي في أفريقيا لم يحدث عبر تاريخ دوري الأبطال».

وقطع الأهلي بطاقة الترشح لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

‏

Advertisements