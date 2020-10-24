مرتضي : الزمالك تحول لمركز شباب في غيابي وشطبت عضوة بسبب سيجارة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه قام بشطب عضوة من أعضاء النادي بسبب قيامها بتدخين السجائر في الحديقة العامة للنادي. وأضاف أنه عاد للقاهرة اليوم بعد غياب ثلاثة أيام ووجد الزمالك مثل مراكز الشباب موضحا أنه قام بعزل مدير الأمن وشطب عضوين من النادي. وأوضح أن هناك من يحارب مرتضى منصور لأن مرتضى منصور هو العمود الفقري للنادي وأخشى على المكان من الانهيار. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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