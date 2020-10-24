شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: كهربا نحس.. ومبروك للأهلي للفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يبارك للنادي الأهلي بعد الفوز على الوداد المغرب في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد بثلاثية مقابل هدف والتأهل للمباراة النهائية.

وأضاف في تصريحات لطارق يحيى عبر برنامج زملكاوي :«ابارك للأهلي وجماهيره ومجلس إدارته ولكن الفريق لم يستقبل أهداف في لقاء الذهاب ولكنه استقبل هدف في لقاء العودة بعد مشاركة كهربا» مؤكدا ان كهربا نحس بالفعل.

وأوضح أن الوداد ودع البطولة من لقاء الذهاب في المغرب الذي خسره بهدفين دون رد.