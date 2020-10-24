شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: حارس الوداد المغربي معندوش فكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد بلال، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، إن النادي الأهلي استحق الفوز على نادي الوداد في ظل التنظيم الدفاعي والهجومي للأحمر على خصمه المغربي.

وأكد "بلال" في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " الوداد غير منظم دفاعيا وهجوميا والأهلي تفوق عليه في لقائي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "حسين الشحات تفوق على نفسه وتعلم من خطأ إهدار فرصة لقاء الذهاب في المغرب".

وأوضح: "حارس نادي الوداد المغربي معندوش فكرة عن كرة القدم نهائيًا وظهر ذلك في هدف حسين الشحات".