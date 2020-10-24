شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: موسيماني لم يغير طريقة لعب الأهلي التي كان يستخدمها فايلر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أحمد بلال، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، عن تطور وتغيير طريقة لعب النادي الأهلي مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
وأكد "بلال" في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "موسيماني لم يغير طريقة لعب الأهلي التي كان يستخدمها فايلر ولكن تم تغيير بعض وظائف اللاعبين".
وأوضح: "موسيماني حرر اللاعبين فقط ولكن طريقة اللعب التي يستخدمها موسيماني لم تتغير عن الطريقة التي كان يستخدمها المدرب السابق السويسري رينيه فايلر".
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