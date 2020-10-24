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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. شاهد أحدث ظهور لتركي اّل الشيخ في نيويورك قبل عودته للمملكة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب المستشار تركي ال الشيخ، رئيس الهيئه العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، من العودة هذا الاسبوع الي المملكة بعد رحله علاج طويلة في نيويورك.
وقد ظهر المستشار تركي في جوله في شوارع نيو يورك قبل عودته للملكة.
ومن المعروف ان المستشار تركي قد أجري العديد من العمليات الجراحية في نيو يورك بالولايات المتحده الامريكيه وتماثل للشفاء وأعلن عن قرب عودته الي المملكه العربيه السعودية.
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