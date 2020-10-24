‏الأهلي يحقق 5 أرقام خيالية عقب بلوغه نهائي دوري أبطال أفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حسم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بطاقة الترشح للمباراة النهائية من النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا عب الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 5/1 في مجموع مباراتي نصف النهائي بواقع ثنائية ذهاباً في المغرب وثلاثية إياباً في مصر.
ونرصد من خلال التقرير التالي 5 أرقام مميزة حققها الأهلي عقب حسم بطاقة الترشح للنهائي على حساب الوداد.
أولاً: الأهلي يبلغ النهائي القاري رقم 18 على مدار تاريخ مشاركاته ببطولات الأندية الأفريقية، والثالث عشر له بدوري الأبطال بمختلف مسمياتها، فضلاً عن 4 نهائيات لأبطال الكؤوس ونهائي بالكونفدرالية.
ثانياً: الأهلي يواصل سلسلة الانتصارات المتتالية على ملعبه في بطولة دوري أبطال أفريقيا ويصل للفوز رقم 17 على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق الأحمر قارياً بملعبه سواء بالخسارة أو التعادل منذ تعادله أمام الترجي سلبياً في مجموعات دوري الأبطال 2018.
ثالثاً: هدفان فقط سكنا شباك الأهلي خلال أخر 12 مباراة أفريقية خاضها على ملعبه، بواقع هدف في مباراة الليلة أمام الوداد المغربي وآخر في مواجهة الهلال السوداني بمجموعات النسخة الجارية.
رابعاً: الأهلي حافظ على سجله خالياً من الهزائم في ملعبه أمام الوداد البيضاوي، محققاً الفوز الثاني عليه في مصر بعدما انتصر في مواجهته بمجموعات دوري الأبطال نسخة 2017، في الوقت الذي ظفر بطل مصر بانتصارين أمام الوداد بالمغرب في 2016 و 2020.
خامساً: لم يتمكن أي فريق من إزاحة الأهلي من الدور نصف النهائي لدوري الأبطال منذ 2010 حيث حسم نصف نهائي نسخ 2012 و 2013 و 2017 و 2018 والنسخة الجارية 2020.
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