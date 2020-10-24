شكرا لقرائتكم بادجى: تأهل الأهلى لنهائى أفريقيا عن جدارة وباقى خطوة على اللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أليو بادجي، لاعب الأهلى أن فريقه تأهل لنهائى دورى أبطال إفريقيا عن جدارة، بعد الأداء القوى والأكثر من رائع الذى قدمه الفريق فى مباراتى الوداد المغربى بنصف نهائى البطولة.

وأوضح بادجى أن الأهلى قطع خطوة جديدة فى مشواره نحو تحقيق حلم الجماهير، وذلك من خلال الفوز على الوداد، وهناك طموح ورغبة من اللاعبين للفوز باللقب.

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وأشار مهاجم الأهلى إلى أن الفريق قدم عرضًا قويًّا أمام الوداد، وأكد أحقيته وجدارته فى الوصول إلى نهائى البطولة، ووجه بادجى الشكر للاعبين على المستوى والأداء القوى فى البطولة إلى الآن، كما وجه مهاجم الأهلى رسالة للجماهير، أكد خلالها أن الفريق يسعى بكل قوة للتتويج بدورى أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وصعد فريق الأهلى لنهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربى بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة، بإستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.