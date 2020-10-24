شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: خاطبنا الكاف لمطالبته بتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن ناديه خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يطالبه فيه بتحقيق مبدأ العداله وتكافؤ الفرص بعد قرار الاتحاد الأفريقي بتأجيل مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا .

وأضاف في تصريحات لطارق يحيى عبر برنامج زملكاوي قائلا :" أخطرنا الكاف بأنه ليس من المنطقي أن يحصل فريق وصل للنهائي على راحة ١٣ يوما قبل المباراة في حين يحصل الطرف الأخر على ٤ أيام فقط قبل المباراة النهائية".

وطالب رئيس نادي الزمالك من جماهير الزمالك مساندة الفريق في الفترة الحالية من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.