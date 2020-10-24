مرتضى منصور: خاطبنا الكاف لمطالبته بتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص

شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: خاطبنا الكاف لمطالبته بتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن ناديه خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يطالبه فيه بتحقيق مبدأ العداله وتكافؤ الفرص بعد قرار الاتحاد الأفريقي بتأجيل مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا .
وأضاف في تصريحات لطارق يحيى عبر برنامج زملكاوي قائلا :" أخطرنا الكاف بأنه ليس من المنطقي أن يحصل فريق وصل للنهائي على راحة ١٣ يوما قبل المباراة في حين يحصل الطرف الأخر على ٤ أيام فقط قبل المباراة النهائية".
وطالب رئيس نادي الزمالك من جماهير الزمالك مساندة الفريق في الفترة الحالية من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
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