شكرا لقرائتكم شوقى السعيد: الأهلى ليس قويا وطنطا أرهق الأحمر أكثر من الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق شوقى السعيد لاعب الزمالك السابق على فوز الأهلى على الوداد المغربي 5 –1 بمجموع مباراتى الذهاب والعودة وصعوده لنهائى دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ13 في تاريخع لينتظر الطرف الأخر من لقاء الزمالك والرجاء المقرر له 1 نوفمبر المقبل.

قال السعيد في تصريحات تلفزيونية أن فوز الأهلي على الوداد لا يدل على قوة الأحمر بقدر ما أظهر ضعف الفريق المغربي والأهلي ليس بالقوة التي يتصورها البعض، لكن ساعده أن الوداد في أضعف حالاته".

أضاف: "الدليل على ذلك أن طنطا الهابط للقسم الثاني في مصر أرهق الأهلي أكثر من الوداد كما أن الأهلي فاز على الترسانة أحد أندية القسم الثاني في مصر، بشق الأنفس في بطولة الكأس وأتوقع أن يكون النهائي بين الزمالك والأهلي، وستكون فرص الفريق الأبيض أكبر للفوز باللقب".

صعد فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف خالل المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد.

سجل ثلاثية الأهلي ، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.

ولعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ، جونيور أجاي ، محمد مجدي قفشة ومروان محسن ، فيما ضم تشكيل الوداد ، كلاً من : رضا تجناوتي ، يحيى جباني ، كاسينجو كازادي ،اسماعيل الحداد ،ابراهيم نجم الدين ،يحيى عطية الله ، بادي أووك ، وليد الكرتي ، ايمن الحسوني ،عبد اللطيف نصير وابراهيما كومارا.