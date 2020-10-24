شكرا لقرائتكم قمصان: محمد الشناوي لا يعاني من إصابات وموسيماني أبلغه بالتبديل بين الشوطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب سامي قصمان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي يقوده الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن سعادته بالفوز أمام نادي الوداد والصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد سامي قمصان في تصريحات تلفزيونية: "لاعبو الأهلي ملتزمون ويتحملون المسئولية ونركز في الوقت المقبل على لقاء النهائي".

وعن تبديل محمد الشناوي ومشاركة علي لطفي، علق: "محمد الشناوي وسليم وموسيماني تحدث معه بين الشوطين وأبلغه أنه سيقوم بتبديل والدفع بعلي لطفي من أجل منح الأخير الثقة".

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تحدث قمصان عن أسباب خروج السنغالي آليو بادجي من حسابات موسيمانى قائلا:" اللاعب لم يخرج من حسابات موسيماني نهائيًا ولكن وصالح جمعة سيحصل على فرصة في الفترة المقبلة فموسيماني يرغب في منح كافة البدلاء فرصة في الفترة المقبلة هو يرغب في منح جميع اللاعبين فرصة المشاركة".

وتابع: " موسيماني يجيد الإعداد النفسي للاعبين قبل المباريات، والمدير الفني يرغب في تطوير "قفشة" ليصبح مثل سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي".

وأوضح: "المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش في نهاية الدوري ستشهد مشاركة عدد من البدلاء من أجل تجهيزهم".