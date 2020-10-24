شكرا لقرائتكم سامى الشيشينى يصل أسوان اليوم لتوقيع عقود تدريب أبناء زهرة الجنوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل اليوم السبت، سامى الشيشينى، نجم الزمالك السابق، إلى مدينة أسوان، وذلك لتوقيع عقود تولى المسئولية الفنية لأبناء الدنوب فى الفترة المقبلة، بعد الاتفاق مع الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان، وكان الطرفان قد اتفقا على إجراء تعديلات بسيطة فى الجهاز الفنى مثل تعيين أمير عبد العزيز مدرب عام، واصطحاب طبيباً جديداً للفريق ومدرب أحمال، على أن يكون باقى أعضاء الجهاز من أسوان.

من جانبه عبر سامى الشيشينى عن تقديره لاسم نادى أسوان الكبير وسعادته بثقة مجلس إدارة نادى أسوان مشيرا إلى أنه سيبذل الجهود المخلصة ليكون على مستوى المسئولية ويحقق طموحات نادى أسوان ويساهم فى سعادة جماهيره.

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فى سياق آخر، يعكف الجهاز الفنى المؤقت لفريق الكرة الأول بنادى أسوان، بقيادة أحمد مصطفى بيبو، على مراجعة مباراة المقاولون والاتحاد، والتى جمعت الفريقين مساء الخميس الماضى ضمن منافسات الدور ربع النهائى ببطولة كأس مصر، والتى فاز بها الاتحاد السكندرى بثنائية مقابل هدف ليتأهل إلى نصف نهائى البطولة، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الاتحاد وأسوان يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجول 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام، للتعربف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى تحت القيادة الفنية الجديدة للفريق مع حسام حسن.

وبعد تلقيه عدة عروض قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان بعد اجتماع مشترك مع لجنة الكرة استمر عدة ساعات مساء الثلاثاء الماضى توجيه الشكر لأحمد عبد المنعم كشرى المدير الفنى السابق لفريق الكرة عن المرحلة التى قضاها مع فريق الكرة الأول، وأكد نادى أسوان الرياضى على أن كل الشواهد التاريخية تثبت وتؤكد بأن نادى أسوان على مدار تاريخه كان الأختيار الأول لكثير من المديرين الفنيين الذين عملوا بالنادى.