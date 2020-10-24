شكرا لقرائتكم رسميا.. استاد القاهرة يحتضن نهائى دورى أبطال أفريقيا 6 نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقام نهائى دورى أبطال أفريقيا بشكل رسمى، على ستاد القاهرة الدولى يوم 6 نوفمبر المقبل، بين الأهلى والمتأهل من مواجهة الزمالك والرجاء المغربى، المقرر لها يوم 1 نوفمبر فى إياب نصف نهائى دورى الأبطال، لاسيما وأن الأبيض حقق الفوز فى لقاء الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، وبحصد المارد الأحمر بطاقة التأهل أصبحت مباراة النهائى تقام فى القاهرة، وفقًا لما أقره الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإن تكون مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا فى القاهرة حال تأهل فريق مصرى.

وصعد فريق الأهلى لنهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربى بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التى جمعتهما مساء، الجمعة، بإستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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وجاء صعود الأهلى للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضى بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته فى الفوز فى لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد وأقترب الأهلى كثيراً من إستعادة الأميرة الافريقية بعدما فاز على بطل المغرب بخمسة أهداف فى مباراتى الذهاب والعودة.