شكرا لقرائتكم سموحة يرغب في التعاقد مع محمد عصام من المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو نادى سموحة برئاسة محمد فرج عامر، عن رغبتهم فى التعاقد مع محمد عصام لاعب فريق المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتواصل مسئولو النادى السكندرى مع محمد عصام لمعرفة رغبته بشأن انضمامه للفريق فى الصيف الجارى، وذلك بناء على طلب أحمد سامى المدير الفنى للفريق بعدما ظهر اللاعب بسمتوى مميز مع ذئاب الجبل هذا الموسم، حيث لعب 18 مباراة فى بطولتى الدورى والكأس أحرز خلالها 5 أهداف.

فيما أغلق الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، صفحة الخسارة من الاتحاد السكندرى فى ربع نهائى كأس مصر بهدفين مقابل، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السويس، من أجل الاستعداد للمباراة الأخيرة فى أطول موسم للكرة المصرية، حيث يلتقى فريق المقاولون بنظيره بيراميدز فى الخامسة والنصف مساء السبت المقبل بالجولة 34، وذلك بعدما ضمن ذئاب الجبل المركز الرابع وما يترتب عليه من المشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية مع الموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدًا الكونفيدرالية الأفريقية فى إنجاز كبير لمجلس إدارة النادى برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة بالنادى وللجهاز الفنى ولاعبى الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفنى، ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عاما حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 فى بطولة أفريقيا ابطال الكؤوس.