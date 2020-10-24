شكرا لقرائتكم ديانج: أتمنى أن نرسم الفرحة على وجوه جماهير الأهلى العظيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أليو ديانج، لاعب وسط فريق الأهلى عن سعادته بالفوز الذى حققه الأهلى مساء الجمعة على حساب الوداد المغربي، والصعود إلى المباراة النهائية فى دورى أبطال إفريقيا.

وشدد ديانج على أن الأهلى بات على بعد خطوة من تحقيق حلمه الشخصى بالتتويج مع الفريق بدورى أبطال إفريقيا هذا الموسم، مؤكدًا أنه لن يدخر أى مجهود خلال الفترة المقبلة لتحقيق هذا الحلم.

وأضاف ديانج: "الصعود وتخطى عقبة الوداد فى قبل النهائى خطوة مهمة، لكن من اليوم نفكر فى المباراة النهائية وحلم التتويج، وأتم أليو ديانج حديثه: "أتمنى أن نرسم الفرحة على وجوه جماهير الأهلى العظيمة، التى تساند الفريق فى كل وقت، وأقل ما نقدمه لهم هو السعى بكل قوة للتتويج باللقب الإفريقي"

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وصعد فريق الأهلى لنهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربى بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة، بإستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

سجل ثلاثية الأهلى، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجى، وينتظر الأهلى الفائز من الزمالك والرجاء المغربى حيث يلتقى بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر فى إياب نصف النهائى بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف فى المغرب.