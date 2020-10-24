شكرا لقرائتكم نيبوشا: الأهلي والزمالك الأحق بالتواجد في نهائي دوري أبطال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الصربي نيبوشا، المدير الفني السابق للزمالك إنه تابع ملخص مباراة الأهلي مضيفا:" تمنى أن يكون النهائي بين الأهلي والزمالك، بعدما يتخطى الأبيض خصمه الرجاء في لقاء العودة".

وتابع في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك لعب بشكل جيد أمام الرجاء ولعب بكامل قوته، ولكن غياب الجماهير بسبب كورونا قد أثر بعض الشيء على أداء الزمالك ولكن لو الجماهير كانت حاضرة أعتقد أن النتيجة كانت ستكون أكبر من ذلك".

وواصل: "بدون جماهير الموضوع صعب للزمالك وأعتقد أن المباراة ستكون صعبة ولا استطيع توقع نتيجة الإياب فالرجاء فريق قوي للغاية والأهلي والزمالك الأحق بالتواجد في نهائي دوري ابطال افريقيا".

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وأكد ": "الزمالك مستواه كبير ولو لعب منتخب المغرب هيكسبه فهو قادر على الفوز على أي فريق بالمغرب وأتوقع أن يكون النهائي بين الأهلي والزمالك وهو سيكون لقاء قوي للغاية".