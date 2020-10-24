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جدة - عمرو شويل موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري المصري

موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري المصري حيث أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، في الجولة الختامية من بطولة الدوري المصري هذا الموسم 2019- 2020 يوم السبت 31 من شهر أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري المصري



موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري المصري وكانت لجنة المسابقات في وقت سابق، قد أعلنت عن إقامة مباريات الجولة الختامية من بطولة الدوري، أيام 29 و30 و31 أكتوبر.

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موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري المصري



موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري المصري وقررت اللجنة إقامة مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوم السبت 31 من شهر أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري المصري



موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري المصري يُذكر أن الأهلي توج ببطولة الدوري المصري هذا الموسم قبل نهايته بـ 6 جولات، متصدرًا ترتيب البطولة برصيد 86 نقطة.