شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: ابارك للأهلي التأهل للنهائي الأفريقي.. وعزلت مدير أمن النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يبارك للنادي الأهلي بعد الفوز على الوداد المغرب في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد بثلاثية مقابل هدف والتأهل للمباراة النهائية.

وأضاف في تصريحات لطارق يحيى عبر برنامج زملكاوي :" ابارك للأهلي وجماهيره ومجلس إدارته ولكن الفريق لم يستقبل أهداف في لقاء الذهاب ولكنه استقبل هدف في لقاء العودة بعد مشاركة كهربا ".

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واوضح ان الوداد ودع البطولة من لقاء الذهاب في المغرب الذي خسره بهدفين دون رد .

وأضاف أنه عاد للقاهرة اليوم بعد غياب ثلاثة أيام ووجد الزمالك مثل مراكز الشباب موضحا أنه قام بعزل مدير الأمن وشطب عضوين من النادي.

وأوضح أن هناك من يحارب مرتضى منصور لأن مرتضى منصور هو العمود الفقري للنادي وأخشى على المكان من الانهيار.