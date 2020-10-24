شكرا لقرائتكم موسيمانى يمنح لاعبى الأهلى راحة 48 ساعة من التدريبات بعد مواجهة الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، عقب الفوز على الوداد المغربى والتأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وصعد فريق الأهلى لنهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربى بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التى جمعتهما مساء،الجمعة، بإستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وجاء صعود الأهلى للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضى بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته فى الفوز فى لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد وأقترب الأهلى كثيراً من إستعادة الأميرة الافريقية بعدما فاز على بطل المغرب بخمسة أهداف فى مباراتى الذهاب والعودة.

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سجل ثلاثية الأهلى، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجى، وينتظر الأهلى الفائز من الزمالك والرجاء المغربى حيث يلتقى بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر فى إياب نصف النهائى بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف فى المغرب.