بطولة ألمانيا: كولن يحرم شتوتغارت من الصدارة

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برلين: حرم كولن مضيفه شتوتغارت العائد حديثا الى دوري الاضواء من الصدارة ولو مؤقتا عندما أرغمه على التعادل 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

واستهل شتوتغارت المباراة بأفضل طريقة ممكنة بافتتاحه التسجيل مبكرا عبر البلجيكي أوريل مانغالا في الدقيقة الاولى، لكن كولن حصل على ركلة جزاء اثر عرقلة السويدي سيباستيان اندرسون داخل المنطقة من أتاكان كارازور داخل المنطقة فانبرى لها أندرسون بنفسه بنجاح (23).

وهو التعادل الثاني لشتوتغارت هذا الموسم مقابل فوزين وخسارة فرفع رصيده الى ثماني نقاط في المركز الخامس بفارق الاهداف أمام اينتراخت فرانكفورت الذي يحل ضيفا على بايرن ميونيخ الثاني (9 نقاط) غدا السبت، وبفارق نقطتين خلف لايبزيغ المتصدر والذي يلعب مع ضيفه هرتا برلين غدا أيضا.

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في المقابل، حصد كولن نقطته الثانية على التوالي هذا الموسم مقابل ثلاث هزائم متتالية فبقي في المركز السادس عشر.

ويلعب السبت أيضا أونيون برلين مع فرايبورغ، وماينتس مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وبوروسيا دورتموند مع شالكه.

ويلتقي الأحد فولفسبورغ مع أرمينيا بيليفيلد، وفيردر بريمن مع هوفنهايم، على أن تختتم الإثنين بلقاء باير ليفركوزن مع أوغسبورغ.