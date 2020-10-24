شكرا لقرائتكم خبر عن أصدقاء طارق حامد يحتفلون بعيد ميلاده الـ 32 بعد تأهل الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفل عدد من أصدقاء طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك، بعيد ميلاده الـ 32، حيث إنه من مواليد 24 أكتوبر 1988، وحرص أصدقاء "المقاتل" على الاحتفال بعيد ميلاده على ضفاف النيل، وعقب متابعة مباراة الأهلى والوداد المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3 / 1 ليحصد بطاقة التأهل للنهائى وينتظر المتأهل من الزمالك والرجاء المقرر لها يوم 1 نوفمبر.

طارق حامد أحد أهم لاعبى خط الوسط فى مصر على مدار السنوات الأخيرة، وانتقل لنادى الزمالك منذ عام 2014 قادما من سموحة ليصبح عنصرا أساسيا بالتشكيل الأبيض لا غنى عنه.

كما يشارك طارق حامد بشكل أساسى مع المنتخب الوطنى خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد العناصر فى صفوف الفراعنة خلال مونديال روسيا الأخير.

طارق حامد من مواليد محافظة الإسكندرية، بدأ مسيرته الكروية مع نادى سموحة، وفى موسم 2011 /2012 تم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادى السكندرى، ثم انضم اللاعب لنادى الزمالك فى موسم 2014 /2015 لمدة ثلاثة مواسم، حيث وجد صعوبة فى الوصول لتشكيلة الزمالك الاساسية إلا أنه تمسك بالفرصة وقاتل حتى أصبح أهم لاعب فى وسط القلعة البيضاء وحجز لنفسه موقعاً فى تشكيلة الفراعنة.



اصدقاء طارق حامد يحتفلون بعيد ميلاده (1)

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اصدقاء طارق حامد يحتفلون بعيد ميلاده (2)



اصدقاء طارق حامد يحتفلون بعيد ميلاده (3)



اصدقاء طارق حامد يحتفلون بعيد ميلاده (4)