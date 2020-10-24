شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفاوض محمد عصام لاعب المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى مسئولو نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر رغبتهم في التعاقد مع محمد عصام لاعب فريق المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وتواصل مسئولو النادي السكندري مع محمد عصام لمعرفة رغبته بشأن انضمامه للفريق في الصيف الجاري وذلك بناء على طلب أحمد سامي المدير الفني للفريق بعدما ظهر اللاعب بسمتوى مميز مع ذئاب الجبل هذا الموسم حيث لعب 18 مباراة في بطولتي الدوري والكأس أحرز خلالها 5 أهداف.

فيما أغلق الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب صفحة الخسارة من الاتحاد السكندرى فى ربع نهائى كأس مصر بهدفين مقابل، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السويس، من أجل الاستعداد للمباراة الأخيرة فى أطول موسم للكرة المصرية، حيث يلتقى فريق المقاولون بنظيره بيراميدز فى الخامسة والنصف مساء السبت المقبل بالجولة 34، وذلك بعدما ضمن ذئاب الجبل المركز الرابع وما يترتب عليه من المشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية مع الموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدًا الكونفيدرالية الأفريقية في إنجاز كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي وللجهاز الفني ولاعبي الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفني ، ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عاما حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 في بطولة أفريقيا ابطال الكؤوس.

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