شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: لسة مخدناش البطولة وجوميز أعطي درس رائع في تطبيق "الفار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام الوداد المغربي ، مُعلقاً: أدينا بشكل جيد ونحمد الله على التوفيق وهدفنا هو تحقيق البطولة الافريقية ، وأوضح خلال تصريحات لاستديو قناة الأهلي: "اللقب لسه متحققش ولازم يوصل للناس كلها الموجودة في منظومة الأهلي وحضرنا اللاعبين كويسين قبل المباراة ودخلنا معسكر لمدة يومين".

وصعد فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد وأقترب الاهلي كثيراً من إستعادة الأميرة الافريقية بعدما فاز على بطل المغرب بخمسة أهداف في مباراتي الذهاب والعودة..سجل ثلاثية الأهلي ، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب. Advertisements

وتابع عبد الحفيظ : "فيكتور جوميز أعطى درس في القانون والذكاء في تطبيق تقنية الفار وأستنى لحد ما الكورة دخلت جون وبعد كده تناقش مع الفار وهو موقف يدرس ازاي يكون مركز وذهنه حاضر" ، وأشار: "خدنا خطوة كبيرة ووصلنا لمرحلة مهمة ولكن البطولة لم تتحقق ولكن قربنا منها جدا وتكون من نصيبنا ان شاء الله".

أضاف: "عندنا مباراة مهمة في نهائي افريقيا وأتمنى الا نفرط فيه والمباراة ممكن توصل إلى 120 دقيقة ولكن أتمنى تحقيق اللقب في النهاية".