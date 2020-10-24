شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني :الأهلي استحق الصعود لنهائي أفريقيا.. وأتمنى أن يحالفنا الحظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن فريقه استحق الصعود للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال افريقيا بعد تخطي عقبة الوداد المغربي، وهنأ موسيماني لاعبي فريقه بعد الفوز على الوداد ذهاباَ واياباً بنتيجة 5/1 في الدور نصف النهائي، وقال موسيمانى:" أتمنى أن يحالفنا الحظ في المباراة النهائية ونحسم اللقب لصالحنا"

وصعد فريق الأهلى لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. سجل ثلاثية الأهلي ، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.

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